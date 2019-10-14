В России с 15 по 17 октября на 10 аэродромах страны пройдут военные учения Минобороны с 16 запусками крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота.

Пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" (SS-29) и баллистической ракеты "Синева" (SS-N-23) будут производиться на полигоне "Кура".

На морских полигонах в Баренцевом, Балтийском, Черном, Каспийском и Охотском морях будут проведены практические пуски крылатых ракет морского базирования. Всего в ходе учений задействуют около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

Напомним, в сентябре во Львовской области проходили американо-украинские военные учения Rapid Trident.

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