Обнародование стенограммы разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа уберегло украинского лидера от еще больших проблем. Такое мнение высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью изданию Lb.

"Я сейчас скажу немного парадоксальную вещь. Мне кажется то, что то, что стало известно, наоборот, уберегло нашего президента и Украину от еще больших проблем", - сказал Чалый.

"Потому что теперь гораздо сложнее будет делать вещи, о которых идет речь в разговорах. Сейчас к этой истории приковано огромное внимание. Поэтому, если все эти телефонные разговоры, эти распечатки правдивы, то есть возможность избежать затягивания Украины в американские внутренние политические распри", - объяснил дипломат.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский рассказал о подробностях разговора с Трампом.

Также мы сообщали, что Зеленский рассказал, как звонок Трампу связан с заморозкой военной помощи от США.