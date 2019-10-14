Корпорация Google посвятила очередной дудл (тематическую заставку по случаю знаменательного события - Ред.) бельгийскому физику Жозефу Плато, создавшему стробоскоп. 14 октября исполняется 218 лет со дня его рождения.

Дудл представляет собой круг, внутри которого от сковородок отскакивают блины и летят на тарелку. В анимированной версии изображения движение сковородок напоминает кружение в стробоскопе.

Фото: google.com

Создавший устройство Жозеф Плато родился 14 октября 1801 года в Брюсселе.

Его отец, живописец Антуан Плато, хотел видеть своего сына художником и отправил его в академию рисования. Однако после смерти отца Жозеф поступил в Льежский университет и окончил физико-математический факультет.

Летом 1829 года в Льеже Плато 25 секунд смотрел на полуденный солнечный диск, желая узнать предел сопротивляемости сетчатки человеческого глаза, из-за чего временно ослеп. Несколько дней он провел в темной комнате. Постепенно к нему возвратилось зрение, однако последствия эксперимента сказались на здоровье позже.

В 1832 году Плато создал фенакистископ - лабораторный прибор, конструкция которого основана на персистенции, то есть инерции человеческого зрения.

Принцип, на котором основан прибор, Плато доступно описал так: "Если несколько предметов, постоянно меняющих форму и положение, будут последовательно возникать перед глазами через очень короткие промежутки времени и на маленьком расстоянии друг от друга, то изображения, которые они вызывают на сетчатке, сольются, не смешиваясь, и человеку покажется, что он видел предмет, постоянно меняющий форму и положение".

Почти одновременно с Плато ученый Симон фон Штампфер изобрел аппарат, очень похожий на фенакистископ, и назвал его стробоскопом. Впоследствии именно это название закрепилось в науке и технике.

В 1842 году Плато потерял зрение и прожил незрячим до самой смерти 15 сентября 1883 года.

Ранее "Страна" рассказывала о дудле, созданном ко Дню учителя.

А 7 августа в Google посвятили картинку-дудл 200-летию известного украинского писателя, историка и переводчика Пантелеймона Кулиша.