Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключает, что он может стать политиком. Об этом со ссылкой на его интервью в передаче "Действующие лица", как пишет Gazeta.

По словам Шнурова, он мог бы быть политиком, который может "вбросить острую тему". "Как политик, который занимается непосредственно политикой, по-настоящему, по-большому, по-серьезному, я, наверное, не очень подхожу", - сказал он.

Музыкант упомянул историю, когда он в феврале текущего года вошел в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре. По его словам, причиной стало мнение, что на тот момент русской культурой занимались те, кто не понимали, что это такое. Тогда же он предложил распустить министерство культуры, поскольку уверен, что без него культура "заживет прекрасно", поскольку ей, как в некоторых других странах, смогут заниматься отдельные департаменты.

Напомним, распустивший "Ленинград" Шнуров стал ведущим "Форт Буаярд".

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