Фанат певицы Анны Семенович делал татуировку с ее изображением. Наколку мужчина, которого зовут Геннадий Калашников, показал в эфире передачи "Звезды сошлись". Тема шоу - "Одержимые звездами".

"Для меня Анна Семенович — Мэрилин Монро нашего времени. Она невероятно талантливая: пение, кино, танцы — ей все блестяще удается", - сказал Геннадий.

По словам россиянина, у него есть девушка, но к Анне она не ревнует. Геннадий отметил, что его возлюбленная немного похожа на Семенович.

Певицу вживую мужчина видит впервые и в реальности она ему тоже понравилась. Семенович же отметила, что Геннадий симпатичный мужчина.

Эту татуировку фанат ранее присылал певице в соцсетях. Но широкой общественности показал впервые.

Тату с портретом Семенович у россиянина чуть выше запястья на правой руке. У нее красная помада, волнистые волосы. Визитная карточка певицы - грудь пятого размера - на татуировке также присутствует, но она значительно меньше, чем в реальности.

Татуировка с изображением Анны Семенович. Стоп-кадр передачи "Звезды сошлись" на НТВ

Анна Семенович - активный пользователь Инстаграм. Вчера она опубликовала фото с глубоким декольте и алой помадой, прямо как на татуировке.

"Мое настроение, как ветер, переменчиво и капризно, то ласкает, то сносит с ног. В такие моменты я учусь расслабляться и доверять жизни, и буря постепенно отступает", - подписала снимок Семенович.

Фото: Анна Семенович Инстаграм

Напомним, летом 2018 года Анна Семенович попала на Миротворец за то, что посещала Крым.

Также певица публиковала фото в бикини и рассказывала, как борется с жарой.