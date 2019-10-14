Турции удалось нейтрализовать порядка 550 боевиков с начала операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на газету Daily Sabah.

По словам министра обороны Хулуси Акара, операция продолжается "успешно, как и планировалось".

Ранее минобороны Турции сообщало о нейтрализации 399 террористов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции участвуют вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание в Сирии свободной от боевиков зоны протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает курдские "Отряды народной самообороны" террористами из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп может ввести экономические санкции против Турции уже на этой неделе.

Также мы сообщали, что президент Турции заявил, что его армия не собирается захватывать сирийские территории.