Руководство Генпрокуратуры Украины запретило подписывать любые ходатайства по делам, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. Об этом в Facebook сообщает юрист Андрей Портнов.

"Друзья, из недр Генеральной прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили прокурорам подписывать любые ходатайства по делам Порошенко. За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось. Переходим в наступательную публичную фазу до тех пор, пока генеральный прокурор не будет отправлен в отставку", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/ Андрей Портнов

Напомним, ранее Андрей Портнов обвинил генпрокурора Руслана Рябошапку в развале прокуратуры.

Также мы писали, что Портнов объяснил, почему требует отставки генпрокурора. По его словам, это связано с тем, что "он ничего не умеет делать, покрывает преступления политического режима Порошенко, создает им благоприятную обстановку легализации украденного, бездействует".