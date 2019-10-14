Журналист Отар Кушанашвили в эфире телеканала НТВ сделал заявление относительно Анастасии Заворотнюк и сопереживания общественности.

"Лечение должно происходить без нашей болтовни", - сказал Кушанашвили

По его словам, все разговоры о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" в прессе лучше прекратить.

"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", - призвал журналист.

Ранее сообщалось, что у россиян появился нездоровый интерес к могилам родных Анастасии Заворотнюк.

Также семья Заворотнюк опубликовала новое заявление с требованием к журналистам оставить их в покое и не распространять фейковую информацию.