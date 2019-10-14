Отар Кушанашвили. Фото с сайта vladtime.ru

Журналист Отар Кушанашвили в эфире телеканала НТВ сделал заявление относительно Анастасии Заворотнюк и сопереживания общественности. 

"Лечение должно происходить без нашей болтовни",  - сказал Кушанашвили

По его словам, все разговоры о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" в прессе лучше прекратить.

"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", - призвал журналист. 

Ранее сообщалось, что у россиян появился нездоровый интерес к могилам родных Анастасии Заворотнюк. 

Также семья Заворотнюк опубликовала новое заявление с требованием к журналистам оставить их в покое и не распространять фейковую информацию.

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