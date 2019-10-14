"Ей больно". Отар Кушанашвили сделал заявление о Заворотнюк
Журналист Отар Кушанашвили в эфире телеканала НТВ сделал заявление относительно Анастасии Заворотнюк и сопереживания общественности.
"Лечение должно происходить без нашей болтовни", - сказал Кушанашвили
По его словам, все разговоры о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня" в прессе лучше прекратить.
"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", - призвал журналист.
Ранее сообщалось, что у россиян появился нездоровый интерес к могилам родных Анастасии Заворотнюк.
Также семья Заворотнюк опубликовала новое заявление с требованием к журналистам оставить их в покое и не распространять фейковую информацию.