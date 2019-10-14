Санкции против России, введенные Евросоюзом в марте 2018 года из-за отравления семьи Скрипалей, продлили еще на год - до 16 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Ограничительные меры действуют в отношении четырех россиян, которых в ЕС считают виновными в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и британцев, которые отравились случайно. Это начальник Главного разведуправления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев и так же Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров).

Также под аналогичные санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия.

Ограничительные меры предполагают, что указанным лицам нельзя въезжать на территорию ЕС, гражданам стран Евросоюза нельзя с ними сотрудничать, а если у них есть имущество или счета в Европейском Союзе, то они должны быть заморожены.

Напомним, США ввели в действие новые антироссийские санкции с 26 августа 2019 года.

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