Шесть человек пострадали при стрельбе, которую открыл неизвестный в Северной Филадельфии (США) 13 октября. Об этом сообщает NBC.

"Подросток и пятеро мужчин пострадали во время стрельбы в Северной Филадельфии в воскресенье", - говорится в сообщении.

Уточняется, что раненые были доставлены в клинику Темпл, все они находятся в стабильном состоянии.

По данным издания, неизвестный открыл стрельбу на перекрестке около 17:24 по местному времени. В полиции предполагают, что стрельба могла вестись из автомобиля. К настоящему времени никого не арестовали, полиция еще не опубликовала описание подозреваемых.

Скриншот с видео: nbcphiladelphia.com

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