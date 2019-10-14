В среду, 9 октября, было сорвано планируемое разведение войск с линии разграничения в городе Золотое Луганской области и Петровское Донецкой области. Версии срыва разведения войск у каждой стороны свои - украинские военные говорят о том, что с той стороны продолжаются обстрелы из позиций, а также о том, что они так и не увидели "белой ракеты", которую должны были запустить боевики из так называемых "ЛДНР".

В свою очередь, вооруженные формирования "ЛДНР" ссылаются на нежелание украинской стороны выполнять минские договоренности и утверждают, что обстрелы совершают не они, а украинские военные.

Не в последнюю очередь в срыве разведения войск сыграли акции "штайнмайермайдана" - в Золотое по призыву Андрея Билецкого съехалось несколько десятков членов Национального корпуса и ветеранов АТО, которые заявили, что в случае ухода ВСУ с позиций под Золотым, они займут окопы и будут держать оборону самостоятельно.

"Страна" побывала в Золотом и выяснила, что там происходит сейчас.

Запрет на въезд для прессы, о котором никто не знает

Проехать в Золотое сейчас трудно. Мало того, что накануне командование закрыло город для посещения журналистам и "другим гражданским лицам" без прописки в Золотом, так и дороги в Золотое фактически нет. Впрочем, на деле, запрет командования "для журналистов и других лиц без прописки" оказывается блефом - на блок-постах об этом запрете и закрытии города никто не знает и я проезжаю беспрепятственно.

Фото: Cтрана

Настоящей проблемой оказываются дороги в Золотое - они разбиты вдребезги и в город приходится въезжать по окружной, гравийной и наполовину заболоченной дороге. Дороги в самом городе такие же, как и вокруг него - яма на яме. Многие дома явно брошены, прохожих очень мало.

На площади перед горсоветом несколько женщин занимаются… физкультурой, осваивая палки для скандинавской ходьбы. Во время разговора просят не снимать их лица, "а то мало ли что, город под войной, власть - военные".

"В городе спокойно, никаких обстрелов уже пару лет нету, сюда не долетает. Иногда слышим далеко где-то ухает. Но к нам не прилетает. Плохо другое - никто не знает, что такое отвод войск, что такое эта сама формула, как ее… "штайнмайера". Никто нам не объяснял, никаких пояснений от военных не было. То ли город бросят, то ли будет совместное управление, то ли наши местные будут управлять городом. Но местной власти-то по факту и нету! Был мэр, да полтора года как сбежал, набрал денег на ремонт дорог, да купил в Киеве пару квартир. Теперь сюда даже носа не кажет. Вместо него "и.о. мэра", который хоть что-то пытается делать. Но он-то что может? Работы здесь нет, ничего не работает, ни одно предприятие кроме магазинов с продуктами и наливаек с водкой. Кстати, продукты есть в городе. Да вот денег нет, что бы их купить", - нервно рассказывает местная жительница Галина Савельевна.

Кстати, раскрашивать все дома в Золотом в цвета украинского флага, как обещали националисты, придется не один месяц, да и для закупки краски придется где-то выпросить огромную сумму денег - домов, в том числе и пятиэтажек, в Золотом много. Хотя покраска, да и просто ремонт им бы не помешал - "гуманитарные" грантодатели явно забыли о существовании "серых зон", бюджетные деньги сюда явно не доходят.

Как выживают жители Золотого города

Местные опровергают слухи о том, что все жители "серых" зон промышляют и выживают лишь за счет контрабанды.

"Что бы пройти на ту сторону, нужно наш блок-пост пройти, да тамошний. И везде "аусвайс" спросят. Да вытрясут все, что с собой несешь. Есть здесь пару человек местных, при деньгах. Вот они постоянно что-то возят на бусиках туда-обратно. Так они договорились и с военными и с тамошними, с "ЛНР", их пускают без проблем. Вот они и поднялись. Остальные живут только за счет пенсий, молодежи здесь почти не осталось - приезжают к родителям только на каникулы", - сетует местный пенсионер Юрий Мулярчук.

По внешним границам "серая" зона - город Золотое обнесен украинскими блок-постами. То есть, по факту "серая" зона вовсе не серая, а украинская территория. Между украинскими позициями и окопами сепаратистов дистанция не больше километра.

Но, как говорят сами военные, серьезных обострений в этом районе давно не было.

"Постреливают иногда, но неприцельно, так, спьяну, скорее всего. Отвечаем им, но тоже, так сказать, демонстративно. Что бы показать, что мы начеку. Каких-то добробатов на наших позициях никогда не было и нет. Только военные. Команды пропускать активистов на позиции тоже не поступало. А то, что позавчера здесь показательные выступления были добробатовцев и "нацкорпуса", так это театр для прессы. Никто из них не будет воевать - их слишком мало приехало. Да и снабжение нужно, что бы хотя бы сидеть в окопах. Кто же им его предоставит?", - рассказывает офицер на крайнем блок-посту Золотого.

Прорыв на нервах

Впрочем, члены Национального корпуса в Золотом все же есть. С десяток их встречаю на перекрестке в городе - парни построились в шеренгу напротив раскрашенной патриотическим мини-муралом остановки и позируют для фотографа.

Фото: Cтрана

Оружия при себе у них нет, сами они утверждают, что мол, находятся в Золотом с "гуманитарными" целями. Позавчерашняя "массовка" у блок-поста в Золотом разъехалась в тот же день.

Военные еще раз подтверждают, что даже тот "прорыв" со "стрельбой" активистов был мелким инцидентом между националистами и полицией - одному из полицейских автомобилем наехали на ногу, напарник травмированного копа выстрелил "от нервов" в воздух.

"Прорывались они через полицейский заслон. К военным они не совались, постояли, поскандировали-помитинговали, в нескольких десятках метрах от нас. Это действительно театр для прессы. Дело в том, что первая очередь разведения войск предусматривает по планам Генштаба отвод наших позиций всего на километр назад. Город остается под защитой наших позиций, никто его отдавать в руки сепаров не собирается и не собирался, что бы ни говорили политики", - рассказал капитан ВСУ Андрей К.

Другими словами, вряд ли пару десятков безоружных националистов, которые остались в Золотом, могут помешать разведению войск, если на то будет политическая воля руководства страны.