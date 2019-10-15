Через месяц после самоубийства 13-летнего школьника Ивана Лю из китайско-украинской семьи в Шанхае его родные требуют справедливого расследования.

Мальчик выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже 6 сентября в знак протеста против систематических издевательств учителя Чжан Сяо Цюня.

Китайская полиция, говорят его родственники, по-прежнему отказывается возбуждать дело за доведение до самоубийства.

Чтобы обратить внимание на дело Вани, под посольством КНР в Киеве прошла акция памяти. Его родные, друзья семьи и активисты пришли со свечками, его фотографиями и плакатами "Кто убил Ивана Лю?" на китайском и английском языках.

"Официальный Киев не реагирует на доведение до самоубийства Вани и не помогает расследовать это преступление", - жалуется мать мальчика Елена Артеменко.

В консульстве Украины в Шанхае "Стране" заявили, что "дело на контроле".

Раны на шее

Тем временем выясняются новые подробности трагедии.

Как рассказала "Стране" тетя Ивана, Анна Артеменко, учитель не только публично унижал и бил подростка, а даже душил и надорвал ему ухо. Наказать мог, например, за то, что парень много раз не переписал текст на старокитайском языке.

После очередных побоев на шее украинца осталась рана, что видно из видео, который записал за пару месяцев до суицида его знакомый и которое с переводом выложила его мать.

В апреле этого года у Вани на шее осталась рана - по словам его родных, мальчика душил учитель

На видео парень рассказывает об одном из инцидентов, который произошел в апреле 2019. В тот день учитель душил его до крови. Можно услышать слова мамы рядом: "Это жесть!".

Перед тем как наложить на себя руки, Ваня написал на руке по-китайски "Жертва шанхайского образования".

"Однако полиция отказывалась фиксировать надписи. Более 10 дней тело продержали в морге и отказывали в справке о смерти, пока не согласимся снять все обвинения с учителя. Директор школы отказался уволить или наказать учителя, он не признает его вины и говорит, что до суицида ребенка довела семья. А в день смерти Ивана классный руководитель удалил мать Вани из группы родительского комитета", - говорит Анна Артеменко.

И это при том, что учитель, по словам родных Вани, не скрывает нацистских взглядов, в соцсетях он открыто славит Гитлера и постит свастику.

"Называл "недочеловеком" из-за того, что украинец"

Украинского мальчика он особенно недолюбливал - из-за его славянского происхождения.

"Ваню он называл "недочеловеком", указывая на его украинское, то есть низкое, происхождение. Каждый раз он повторял: "Вали в свою Украину", - рассказывает мать школьника.

Успехи мальчика, по ее словам, только раздражали Чжана - из-за нетрадиционной внешности его приглашали сниматься в рекламе, в учебе он достигал успехов и мечтал стать океанологом.

"Ваня был дружелюбным и открытым, отличался от китайских сверстников," - говорит его тетя.

Родители передали в полицию аудиозаписи разговоров с директором, расшифрованные специалистом, и факты побоев.

"С большим трудом удалось добиться только того, что они были приняты - и только тогда, когда они уже привлекли Министерство образования. Теперь, через месяц после самоубийства, полиция провела лишь поверхностный сбор информации", - говорит Анна Артеменко.

Ваня - не первый ребенок, который покончил с собой в этой шанхайский школе, из-за чего ее уже прозвали "школой смерти".

По информации родных подростка, как минимум трое школьников наложили на себя руки за последний год из-за ужасного обращения администрации и учителей школы.