Украинская теннисистка Элина Свитолина по состоянию на понедельник, 14 октября, остается четвертой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом свидетельствует информация на сайте WTA.

Первая в рейтинге - австралийка Эшли Барти (7096). Далее расположились чешка Каролина Плишкова (5940) и японка Наоми Осака (5621). Украинка Свитолина с 5495 очками всего на несколько очков опережает Бьянку Андрееску из Канады (5041).

Еще одна украинская теннисистка Даяна Ястремская (1775) опустилась на 5 строчек и занимает 28-е место. Леся Цуренко (842), которая долгое время не выступает из-за травмы, занимает в списке 72-е место. Четвертый представитель Украины в первой сотне мирового рейтинга Екатерина Козлова (746) поднялась на 82-ю строчку (+1).

Скриншот: wtatennis.com

Напомним, Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась на Итоговый турнир WTA.

Также мы писали, что Даяна Ястремская удачно стартовала на теннисном турнире Premier 5 в Китае.