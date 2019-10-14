Во Львове прямо в трамвае мужчина получил ножевое ранение в грудь, когда пытался защитить девушку от грабителей. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУНП во Львовской области Светлана Добровольская на своей странице в соцсети.

В сообщении говорится, что 13 октября в 17:55 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в реанимационное отделение одной из львовских больниц с диагнозом проникающее ранение грудной клетки слева госпитализирован 45-летний львовянин.

"Как предварительно установили правоохранители, мужчина получил ножевое ранение во время проезда в трамвае №8 между остановками "Кинотеатр Довженко" - "Верхний Шувар" в период между 16:10 - 16:30. Как пояснил раненный, он стал очевидцем того, как неизвестные мужчины пытались похитить мобильный телефон у девушки и помешал им - тогда один из злоумышленников нанес ему удар ножом в грудь", - написала Добровольская и добавила, что возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленника.

Фото: facebook.com

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