В Черкассах двое молодых людей избили и ограбили сотрудника прокуратуры. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет УНН.

Обоим нападавшим было около 20 лет. Они повалили прокурора на пол, избили, отобрали сумку. В ней были документы и деньги. Также злоумышленники забрали ключи от квартиры, рядом с которой они и совершили нападение. После они скрылись с места событий.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).

Напомним, у бизнесмена прямо в лобби гостиницы Хаятт в Киеве воры-профи украли $35 000.

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