В понедельник, 14 октября, в 11:00 на Михайловской площади в Киеве началась акция за справедливый суд для Виталия Маркива, находящегося в заключении в Италии уже третий год и недавно осужденного на четверть века в тюрьме за убийство итальянского журналиста в зоне АТО.

Участники акции планируют помитинговать под МИД, после чего пройдут колонной до посольства Италии в Киеве. Их маршрут - от Михайловской площади по Большой Житомирской, далее свернут на улицу Олеся Гончара, и оттуда - на Ярославов вал.

Закончится марш ориентировочно в 13:30.

Скриншот: Facebook

Видео: facebook.com/UNNews

Напомним, в 15:00 в Киеве начнется марш националистов и ветеранов "Нет капитуляции".

Также мы писали, что в день проведения двух маршей националистов на въезде в Киев появились бусы с автоматчиками.