Политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии, Верховный суд Испании приговорил к длительным срокам тюремного заключения - от 9 до 13 лет. Об этом сообщает El Pais.

Максимальный срок в 13 лет получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас, которого обвинили в мятеже и растрате.

Фото: elpais.com

Напомним, 12 февраля 2019 года Верховный суд Испании начал рассмотрение дела 12 бывших каталонских политиков, которых обвинили в восстании против правительства, мятеже и злоупотреблении властью. В настоящее время бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон живет в Бельгии, поскольку в Испании на него выдан ордер на арест за организацию мятежа.

Ранее "Страна" писала о том, что в испанский парламент прошли арестованные лидеры сепаратистов Каталонии.

Также мы сообщали, что испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за Пучдемона и его сторонников.