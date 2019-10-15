15 октября в мире отмечают день борьбы с раком груди, мытья рук, сельских женщин и день слепых. Православные христиане отмечают День мучеников Киприана и Устиньи, которые выбрали смерть вместо отречения от веры. Сегодня также День именин - у Анны, Андрея, Ивана и Константина.

Народные и церковные праздники

Православные почитают святого Киприана и Устиньи. День считается благоприятным для спасения от разного рода наваждений. Девушки молились Устинье и просили уберечь, а парни обращались к Куприяну. В этот день запрещалось ругаться и ссориться, чтобы не привлечь зло в семью. Также не нужно сильно веселиться, потому как сильные эмоции служат магнитом для нечисти.

Если в этот день идет сильный дождь и холодный ветер - зима будет морозной. Ясное небо в этот день предвещает, что скоро будет морозно. Нередко в этот день среднесуточная температура воздуха переходит через отметку в 0 градусов Цельсия.

Международные праздники

Сегодня Международный день слепых или день белой трости. Праздник является неким знаком, напоминающим обществу об уважении к людям с ограниченными физическими возможностями. А белая трость, обозначающая слепого человека, появилась как символ еще в 1921 году. Ее применил впервые британский фотограф Джеймс Биггс, потерявший зрение после несчастного случая.

Всемирный день мытья рук, ведь "грязные руки" считаются главной причиной высокой детской смертности в мире и особенно в странах Азии, Африки и Южной Америки. Через руки могут передаваться серьезные заболевания, как ОРВИ или грипп, гепатит, холера и вирусная пневмония. Поэтому так важно следить за гигиеной рук, особенно после посещения туалета или перед употреблением еды.

В мире отмечают день сельских женщин. Праздник призван обратить внимание общества на проблемы женщин, проживающих в сельской местности. В Украине день начали отмечать с 1995 года. Зачастую они не могут защитить свое право на землю, получить доступ к качественной медицине, обслуживанию, кредитам или образованию.

Сегодня также отмечают Всемирный день борьбы с раком молочной железы. Болезнь считается одной из самых распространенных онкозаболеваний, которые регистрируют среди женщин.

События и даты

В 1570 основали Пхеньян - столицу Северной Кореи.

В 1926-м в Киеве открыли Русский драматический театр, который сейчас называется театром им. Леси Украинки.

В 1940 году на экраны вышел легендарный фильм Чарли Чаплина - "Великий диктатор". Картина удостоена пяти номинаций на "Оскар". Сюжет картины - политическая сатира на нацизм и в частности на Гитлера. Это последний фильм с использованием образа бродяги-Чарли.

В 1968 году в университете Суррея впервые выступила рок-группа Led Zeppelin.

В 1981 гитарист и вокалист Джеймс Хетфилд и барабанщик Ларс Ульрих в Лос-Анджелесе основали американскую метал-группу Metallica.

В 2000 году в Париже на Монмартре открыли "Стену Любви", на которой размещена надпись "Я тебя люблю" на 311 языках.

Стена любви на Монмарте Фото: Britchi Mirela/wikimedia.org

Российский рок-музыкант Вячеслав Бутусов, лидер групп Nautilus pompilius и Ю-Питер празднует сегодня 58 лет.

Эстрадному и оперному певцу Николаю Баскову исполняется 43 года.

Именины

День ангела у Федора, Петра, Бориса, Андрея, Анны, Бориса, Василия, Георгия, Ивана, Константина.