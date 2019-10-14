В результате мощнейшего тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию 12 октября, погибли уже 40 человек. Об этом со ссылкой на телеканал NHK пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в результате разгула стихии пропали без вести 16 человек, еще 189 получили ранения. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что была создана правительственная целевая группа для поддержки 30 тыс. эвакуированных местных жителей.

Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Также эвакуированным местным жителям предоставляют еду, воду и импровизированные кровати.

В свою очередь, министр обороны Японии Таро Коно поручил чиновникам ведомства сделать все возможное для спасения жизней людей. Для участия в спасательных операциях уже мобилизовано 31 тыс. сотрудников сил самообороны Японии.

Метеорологи заявляют, что тайфун "Хагибис" принес до 40% годовых осадков. Министерство инфраструктуры сообщило, что, по меньшей мере, 56 оползней и селей были зарегистрированы в 15 префектурах. Министерство земли и транспорта заявило, что дамбы вдоль 21 реки обрушились.

Более 52 тыс. домохозяйств в Токио и его окрестностях по-прежнему остаются без электричества из-за тайфуна "Хагибис". TEPCO совместно с Министерством экономики направила мобильные генераторы в некоторые больницы и эвакуационные центры. Ожидается, что электроснабжение будет восстановлено к среде примерно в 90% районов без электричества.

Напомним, в конце сентября тайфун "Тапа" парализовал работу аэропортов Японии и Южной Кореи.

Также мы писали, что в начале сентября тайфун Факсай ударил по Японии. В Токио 930 000 домов остались без света, 20 раненых.