По случаю Дня защитника Отечества, который сегодня отмечают в Украине, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли к Стене памяти павших за Украину, которая расположена у Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Президентская чета возложила цветы и установила лампадки у Стены с именами погибших за единство Украины военнослужащих и правоохранителей и почтили минутой молчания их память.

Также сегодня президент Украины осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Владимир Зеленский планирует, в частности, посетить штаб Операции объединенных сил и встретиться с военнослужащими ООС.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что украинский пехотинец погиб от ран, полученных в зоне ООС.

Также мы сообщали, что замкомандующего ООС рассказал, что происходит с отводом сил на Донбассе.