Утром в понедельник, 14 октября, на Лукьяновке в Киеве произошло ДТП, которое парализовало движение троллейбусов: маршрутка №499 снесла электроопору. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел около 08:00 по адресу улица Юрия Ильенко, 3. По данным полиции, маршрутка ехала в сторону станции метро "Дорогожичи". Но автобус "Богдан" съехал с дороги и врезался в столб. По словам водителя, это произошло из-за того, что его подрезал неизвестный автомобиль.

От удара электроопора упала на проезжую часть, а автобус остановился на тротуаре. В момент аварии внутри были пассажиры. Одну женщину госпитализировали, но ее травмы незначительные. Из-за поваленного столба движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33 остановилось. На месте работают коммунальные службы, которые восстанавливают контактную сеть электротранспорта.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, в Киеве маршрутка переехала женщину, которая оказалась у автобуса под колесами.

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