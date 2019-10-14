В Украину приехала астронавтка NASA украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото
Украину посетила американская астронавтка украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Ее визит организован посольством США в Украине по случаю Всемирной недели космоса, сообщается на странице дипведомства в соцсети.
Во время этого визита запланированы встречи со студентами и молодежью, во время которых американская гостья расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции.
"Отец американской астронавтки Стефанишин-Пайпер родился в небольшом селе Якимов, недалеко от Львова. Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - уточнили в посольстве.
Так же сегодня, 14 октября, во Львове состоится публичное выступление Гайдемари Стефанишин-Пайпер в Национальном университете "Львовская политехника".
Кроме того, сообщается, что трансляцию выступления можно будет посмотреть онлайн, а все вопросы задать в комментариях.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что в NASA прервали трансляцию выхода астронавтов в открытый космос, чтобы сообщить о смерти Алексея Леонова - первого человека в открытом космосе.
Также мы сообщали, что американские астронавты вышли в открытый космос с МКС для установки новых батарей.