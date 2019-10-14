Глава Минздрава Скалецкая получила четырех советников для продолжения курса реформ
Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой назначили четырех советников "для продолжения реформ и сотрудничества с международными партнерами". Об этом сообщает Минздрав на своей странице в соцсети.
По словам Скалецкой, министерство "продолжает курс преобразований в системе здравоохранения, воплощает начатые реформы и планирует сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений".
Команду реформаторов МОЗ" пополнили:
- Алексей Яременко, замглавы проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения;
- Виктор Ляшко, эксперт по направлению развития системы общественного здоровья;
- Матвей Хренов, консультант НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг;
- Серго Китиашвили, специалист по вопросам европейской интеграции.
Как сообщает ведомство, перед советниками поставлена задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.
В Минздраве уточнили, что команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике и внедрении врачебного самоуправления.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что Супрун заявила о рейдерском захвате МОЗ, а Гончарук обвинил ее во лжи.
Также мы сообщали, что в Минздраве собираются отказаться от медицинских справок.