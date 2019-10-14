Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой назначили четырех советников "для продолжения реформ и сотрудничества с международными партнерами". Об этом сообщает Минздрав на своей странице в соцсети.

По словам Скалецкой, министерство "продолжает курс преобразований в системе здравоохранения, воплощает начатые реформы и планирует сделать серьезную работу над ошибками внедренных изменений".

Команду реформаторов МОЗ" пополнили:

Алексей Яременко, замглавы проекта USAID по направлению поддержки реформы здравоохранения;

Виктор Ляшко, эксперт по направлению развития системы общественного здоровья;

Матвей Хренов, консультант НСЗУ по вопросам стратегического развития сети поставщиков медицинских услуг;

Серго Китиашвили, специалист по вопросам европейской интеграции.



Как сообщает ведомство, перед советниками поставлена ​​задача разработать проекты решений и законопроектов для эффективного продолжения реформы здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что команда советников сосредоточит свое внимание на продолжении реформ, программе государственных гарантий, системе общественного здоровья, фармполитике и внедрении врачебного самоуправления.

Фото: facebook.com

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