Утром в понедельник, 14 октября, в день когда в Киеве пройдут сразу два марша националистов, на подъезде к столице замечены военные автобусы и автоматчики. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В частности, такие импровизированные блокпосты появились на Одесской трассе. Автобусов на подъезде к Киеву расположено два - со стороны въезда и выезда, возле каждого из них - по два автоматчика. Окна автобусов затонированы, поэтому сколько человек находится внутри - неизвестно.



Напомним, сегодня в центре Киева состоятся сразу два шествия, из-за которых будет перекрыто движения транспорта. Одна колонна двинется по маршруту от парка имени Тараса Шевченко до улицы Банковой, другая - от парка имени Тараса Шевченко до улицы Грушевского (площадь Конституции). Пешеходными на некоторое время станут бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, улица Михаила Грушевского, Аллея Небесной Сотни, улицы Банковая. Институтская и Шелковичная.

Также мы писали, что Зеленский призвал участников этих акций "не делать подарок нашим врагам" и соблюдать общественный порядок.