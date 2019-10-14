В Киеве сегодня, 14 октября, пройдет сразу несколько мероприятий, связанных с националистами, ветеранами, а также Днем защитника Украины.

14 октября в 11:00 на Михайловской площади пройдет марш за справедливый суд для Виталия Маркива, находящегося в заключении в Италии уже третий год и недавно осужденного на четверть века в тюрьме за убийство итальянского журналиста в зоне АТО.

Марширующие планируют помитинговать под МИД, после чего пройдут колонной до посольства Италии в Киеве. Их маршрут - от Михайловской площади по Большой Житомирской, далее свернут на улицу Олеся Гончара, и оттуда - на Ярославов вал.

Закончится марш ориентировочно в 13:30.

А с 15:00 начнется основная акция националистов - "Марш защитников".

К этому времени они начнут сбор возле парка им. Т. Шевченко в Киеве, там сформируют колонны. Далее шествие двинется к Майдану, где планируют провести вече и уже оттуда марш направится в Офис президента, где состоится некий перфоманс, детали которого неизвестны, сообщают в "Нацкорпусе" Билецкого.

Также эту акцию в соцсетях продвигает партия Петра Порошенко "Европейская солидарность". Она пишет, что марш "Нет Капитуляции" стартует от парка Шевченко в 16:00. Но это, судя по всему, та же акция, которую выше анонсировали националисты "Нацкорпуса".

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский призвал участников завтрашних акций "не делать подарок нашим врагам".

Ранее мы сообщали о подробностях киевского марша в поддержку нацгвардейца Маркива, которого в Италии приговорили к 24-летнему сроку.