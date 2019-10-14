Глава Пентагона Марк Эспер выступил с заявлением о том, что американские военные в Сирии зажаты между местной армией и войсками Турции. Об этом сообщает Fox News.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая движется на юг", - сказал Марк Эспер.

По его словам, сложилась "ужасная ситуация", в регионе находится недостаточно американских военных, чтобы остановить турецкое наступление, более того, США "не подписывались" воевать с Турцией ради защиты сирийских курдов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии, его войска начали наступление на курдские позиции. Перед этим Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

Также мы писали, что Трамп может ввести экономические санкции против Турции уже на этой неделе.