Сегодня, 14 октября,в Европе пройдут очередные матчи отборочного турнира на Евро-2020. Напомним, что сборная Украины сыграет с чемпионами Европы, командой Португалии на НСК "Олимпийский".

Однако самый проблемный поединок, и совсем не со спортивной точки зрения, сегодня пройдет в Париже между сборными Франции и Турции. Французские службы безопасности неоднократно заявляли о том, что на матче и вблизи стадиона возможны стычки болельщиков. По данным организаторов, "Стад де Франс" будет переполнен и количество зрителей составит от 30 до 40 тысяч. При этом определить, сколько на матче будет турецких болельщиков, а сколько - французских, организаторы не могут даже приблизительно.

Французская полиция выражала опасения по поводу возможных столкновений между фанатскими группами в том числе и в контексте наступательной операции турецких сил против курдов на территории Сирии. Сегодня, как на Стад де Франс, так и во всем Париже будут усилены меры безопасности. К примеру, полиция будет осуществлять усиленный контроль на дорогах, следить за тем, чтобы болельщики не объединялись в агрессивные группы. На стадионе будут работать около 600 полицейских и 1 400 стюардов. К тому же, вокруг стадиона за несколько часов до матча будет запрещена продажа алкоголя, как передает RFI.

Турецкая наступательная операция в Сирии сделала дипломатические отношения между Анкарой и Парижем напряженней. Президент Эммануэль Макрон обратился к турецким властям с требованием как можно скорее прекратить наступление. Не исключено, что на трибунах "Стад де Франс" не будет присутствовать ни одного высокопоставленного лица с французской стороны.

Напомним, в пятницу, 11 октября, сборная Турции обыграла со счетом 1:0 команду Албании на стадионе "Шюкрю Сараджолу". Гол в ворота соперника турецкие футболисты отпраздновали характерным движением - спортсмены будто бы отдавали честь. Затем фотография, на которой спортсмены застыли в этом жесте, появилась в соцсетях сборной, а в Twitter команды было указано, что победу игроки посвятили турецким военным, "принявшим мученическую смерть".

В воскресенье, 13 октября, стало известно, что УЕФА рассмотрит инцидент и возможно введет в отношении турецкой сборной санкции: регламент ассоциации запрещает во время футбольных матчей действия, несущие политический, идеологический или религиозный посыл жесты.

Однако не только геополитическая и дипломатическая ситуация заставили службы безопасности забеспокоиться. Всего сборные Франции и Турции встречались 5 раз, в 4 матчах победу одержали французы, а в июне в рамках текущего отбора на европейский чемпионат турки выиграли со счетом 2:0. При этом во время проходившего в Турции матча местные болельщики свистели во время исполнения Марсельезы. Кроме того, у французских правоохранителей еще свежа память о матче 2009 года в Лионе - встречу пришлось прервать из-за того, что с трибуны гостей на газон летели посторонние предметы, в том числе дымовые шашки и петарды.