В понедельник, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко побывает в Люксембурге и Брюсселе. Об этом со ссылкой на Представительство Украины при Евросоюзе пишет "Укринформ".

В Люксембурге Пристайко поучаствует в заседании Совета ЕС по иностранным делам, а также в его рамках - "Группы друзей Украины в ЕС" по приглашению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини. Украинский министр проинформирует партнеров о внедрении комплексных реформ в Украине, ситуации на Донбассе и состоянии подготовки к саммиту в "Нормандском формате".

В Брюсселе Вадим Пристайко примет участие в заседании комитета Европарламента по иностранным делам, ключевой темой которого будет ситуация на востоке государства в контексте агрессии России и усилий украинской стороны по реализации минских договоренностей. В рамках визита глава МИД Украины проведет также ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-членов ЕС и высокопоставленными институтами Евросоюза.

Напомним, Пристайко заявил о кипрском сценарии для Донбасса, если не договоримся с Россией.

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