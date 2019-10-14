Уже на этой недели США могут ввести экономические санкции против Турции из-за ее вторжения на север Сирии. Об этом пишет Reuters.

Издание со ссылкой на анонимные источники из Белого сообщает, что применение американских военных для сдерживания наступления Анкары против сирийских курдов никогда не рассматривалось как потенциальный вариант противодействия Турции. Однако экономические санкции все еще остаются весомым рычагом влияния. При этом они разрабатывается на всех уровнях правительства.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии, его войска начали наступление на курдские позиции. Перед этим Трамп заявил, что пора вернуть американских военных домой и теперь с ИГИЛ должны разбираться Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды.

После этого президент США Дональд Трамп пригрозил Турции уничтожением экономики в случае, если во время военной операции на территории Сирии она начнет уничтожать курдов.