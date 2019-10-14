Алексей Резников, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы опроверг обвинения России в срыве развода войск на Донбассе и заявил, что разведение сил и средств на трех пилотных участках в Донбассе возможно лишь после семи дней соблюдения режима прекращения огня.

Официальное заявление Алексея Резникова приводит "Украинский кризисный медиа-центр".

"В последние дни российскими официальными лицами на всех уровнях активно тиражируется искаженная информация о якобы срыве украинской стороной процесса завершения разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское, договоренность по которому была достигнута в Минске 1 октября этого года. В связи с этим, украинская сторона заявляет следующее.

Во-первых, договоренности по разведению сил и средств на трех пилотных участках (в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское) были достигнуты украинской и российской сторонами еще 21 сентября 2016, когда в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы (ТКГ ) о разведении сил и средств. Указанное решение стало составной пакета Минских договоренностей.

Во-вторых, согласованный в Минске 1 октября 2019 рабочий План-график выполнения мероприятий на участках разведения сил и средств в районах населенных пунктов Золотое и Петровское никоим образом не отменяет положения Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств от 21.09.2016 г., в частности его пункта 2, который совершенно четко определяет необходимость соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток для каждого из участков разведения как предпосылки для начала процесса разведения.

Указанный пункт Рамочного решения содержит также важные ссылки на то, что семидневный режим тишины на участках разведения должен быть верифицирован (подтвержден) Специальной мониторинговой миссией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине. Вместо этого СММ ОБСЕ, согласно своему мандату, одобренному всеми государствами-участниками ОБСЕ, уполномоченная осуществлять мониторинг и верификацию выполнения Минских договоренностей, в своих ежедневных и еженедельных отчетах начиная с 1 октября 2019 продолжает констатировать продолжающиеся нарушения режима прекращения огня в пределах участков разведения в Золотом и Петровском со стороны незаконных вооруженных формирований.

Таким образом, разведение сил и средств в Золотом и Петровском будет возможно только после того, как СММ ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины на участках разведения в Золотом и Петровском.

В-третьих, сам процесс разведения сил и средств будет осуществляться "зеркально" и синхронно при мониторинге со стороны СММ ОБСЕ. Одностороннее выполнения украинской стороной Минских договоренностей, в частности Рамочного решения ТКГ о разведении сил и средств, невозможно.

Призываем все стороны к неукоснительному выполнению взятых на себя обязательств по минскому договоренностями",- заявил Алексей Рензников.

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