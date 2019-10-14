Вечером в воскресенье, 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошло ДТП с автомобилем скорой помощи, в нем погибли двое людей, еще пятеро пострадали. Об этом в Facebook сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Автомобиль скорой помощи ехал на перекрестке с Маяковского на Перова на красный свет, в автомобиле находился ребенок. В это время девушка с двумя детьми на автомобиле "Peugeot" двигалась по ул. Ватутина в направлении Троещины на зеленый свет. "Скорая" ударила "Peugeot" в левый борт и опрокинулась.

В результате погиб водитель "скорой", а по дорогу в больницу скончалась 23-летняя фельдшер. Второй врач "скорой" в критическом состоянии госпитализирован. Ребенок, который вместе с родителями находилась в авто медицинской помощи на момент удара, уже дома. Девушка-водитель "Peugeot" и ее дети попали в больницу.

Видео: YouTube/ dtp.kiev.ua

Фото: Facebook/ dtp.kiev.ua

Напомним, 10 октября в Киеве Ford протаранил "скорую" на перекрестке.

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