Экс-вице-президент США Джо Байден, который до недавнего времени был главным претендентом, чтобы на президентских выборах в США представлять Демократическую партию, уже уступает сенатору Элизабет Уоррен. Об этом пишет "Коммерсант".

По данным последних опросов, в гонке за право выдвигаться от Демократической партии на президентских выборах 2020 года Байдена на 6% обогнала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, входящая в организацию "Прогрессивные демократы Америки". Превосходство впервые такое значительное: в некоторых опросах госпожа Уоррен изредка и раньше вырывалась вперед, но ее преимущество составляло, как правило, 1-2%. Впрочем, по данным других опросов, Джо Байден в среднем опережает сенатора на 2,2%. И все же от его колоссального преимущества в 20% и более, которое опросы показывали в мае, не осталось и следа.

На показатели Байдена негативно сказалась эскалация скандала, связанного с Украиной и его сыном Хантером, а также связанное с ней усиление внимания, которое обнажило прочие проблемы демократического кандидата, в частности, его преклонный возраст (ему почти 77 лет) и проблемы с деньгами на избирательную кампанию.

За третий квартал 2019 года штаб Джо Байдена смог собрать лишь $15,2 млн пожертвований, в то время как результат его основного конкурента, сенатора Уоррен, составил $24,6 млн. При этом штаб Берни Сандерса (противостоявшего Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение от Демократической партии на прошлых президентских выборах) смог привлечь $25,3 млн. И даже Пит Буттиджич, набирающий, по данным опросов, лишь 5,5% голосов демократов, отчитался о получении $19,3 млн. Рекордсменом по сбору пожертвований на кампанию оказался Дональд Трамп - ему удалось привлечь впечатляющие $125 млн.

И все же главная проблема Джо Байдена - постоянно обсуждающийся в СМИ скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Поддерживающие демократов ведущие медиа часто поясняют, что обвинения Дональда Трампа в адрес Джо Байдена "не подтверждены", "не доказаны", однако телезритель, зачастую не погружаясь в детали и не досматривая выпуск новостей до конца, остается с впечатлением, что бывший вице-президент и его сын могут быть нечисты на руку.

Кроме того, у Джо Байдена есть еще одна проблема: в отличие от президента Трампа, его практически не поддерживает национальный комитет его партии. Это отчасти наследие 2016 года - многие американцы тогда полагали, что национальный комитет Демократической партии выступал за "кандидата истеблишмента" Хиллари Клинтон в противовес "демократическому социалисту" Берни Сандерсу. Уже после выборов этот факт подтвердила временная глава комитета Донна Брэзил в книге о прошедшей предвыборной кампании. Этот скандал привел к тому, что комитет в итоге принял декларацию о жестком нейтралитете и отказе от поддержки того или иного кандидата до завершения праймериз.

Напомним, Байден назвал Трампа лжецом и человеком, непригодным для поста президента.

Также мы писали, что Трамп обвинил Байдена в коррупции и удивился, почему США так много помогают Украине.