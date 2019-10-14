В результате дорожно-транспортного происшествия, с участием кареты скорой помощи, в воскресенье вечером в Киеве погиб водитель скорой и фельдшер, а также пострадали пять человек, из них трое детей, сообщает dtp.kiev.ua.

"Предварительно, девушка с двумя детьми на Пежо двигалась по ул.Ватутина прямо к Троещине на зеленый свет. Скорая с больным ребёнком двигалась на красный свет с Маяковского на Перова, скорая протаранила Пежо в левый борт и опрокинулась. Водитель скорой сильно ударился головой в правую стойку и погиб на месте. Еще двое врачей скорой в критическом состоянии были госпитализированы, ребёнок в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Пострадали также девушка с Пежо и двое ее детей. "Все трое были также срочно госпитализированы", – отмечено в сообщении.

Позже появилось сообщение, что скончался фельдшер скорой помощи.

По словам свидетелей водитель скорой включил сирену за несколько секунд до удара.