Болградский районный суд оштрафовал местного жителя, который громко матерился на соседских индюков. Об этом сообщает "Пушкинская".

Инцидент произошел этим летом в селе Городное. Местный житель увидел, что на его машину залезли индюки, и разозлился. Он стал ругаться с соседкой, которой принадлежат птицы. Пытаясь доказать свою правоту, мужчина громко матерился.

В суде владелец машины признал свою вину. Он, однако, отметил, что его соседка оставляет индюков без присмотра, в результате чего птицы царапают его автомобиль. Мужчину оштрафовали на 51 гривну и обязали заплатить судебный сбор 384 гривни.

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