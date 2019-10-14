Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая стала на эту должность после ухода с нее канцлера Германии Ангелы Меркель, рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене. Об этом сообщает РИА "Новости".

Крамп-Карренбауэр сказала, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Но в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.

"Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть", - заявила она.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что с Меркель у него нет конфликта после разговора с Трампом.

Также мы рассказывали, что посол Украины в Германии оправдался за Зеленского, который оскорбил Меркель перед Трампом.