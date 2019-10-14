Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, запрещающий продажу новых изделий из натурального меха, сообщается на сайте губернатора.

Закон запрещает производить, продавать, дарить, обменивать или иное распространение меховых изделий на территории штата. Запрет распространяется на одежду, сумки, обувь, тапочки, шапки или брелки, содержащие мех, и предусматривает наказание за каждое нарушение. Закон вступит в силу в 2023 году.

Губернатор Гэвин Ньюсом также подписал закон, запрещающий использовать диких животных в цирковых выступлениях и запретил охотиться в Калифорнии на северо-американскую рысь.

Новый закон исключает использование кожи, коровьей и короткой шерсти, а также меховых изделий, используемых в религиозных целях. Закон также содержит положения, которые освобождают от наказания за таксидермическую продукцию, мех от животного, законно выловленного с разрешением на охоту и использованный мех.

Калифорния стала первым штатом, запретившим продажу меховых изделий. Ранее такие запреты ввели в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Цирковые выступления диких животных запрещены в Нью-Джерси и на Гавайях.

От использования натурального меха отказались практически все крупные модные дома: Armani, Prada, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.