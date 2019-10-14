Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на мероприятии, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".

Фото украинского премьера на сцене мероприятия опубликовал у себя в телеграмм-канале лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась.

По его словам, организовал концерт обвиняемый в убийстве Олеся Бузины Андрей Медведько.

После концерта этой группы в Киеве весной 2018 года правоохранители завели уголовное дело из-за использования свастики и других нацистских символов, а также из-за и фашистских призывов и цитат высказывания Итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Концерт, после которого полиция в 2018 году открыла дело. Фото: zaborona.com

Ранее "Страна" сообщала, что недалеко от пгт Врадиевка Николаевской области неизвестные нарисовали нацистский символ и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам Холокоста.

Также мы рассказывали, что Гончарук получил 21 тысячу зарплаты и еще 41 тысячу премий и надбавок.