Общий объем кокаина, который ежедневно употребляют в Лондоне, составляет 23 килограмма. Об этом говорится в исследовании криминалистической лаборатории Королевского колледжа в Лондоне, сообщает Sky News.

Таким образом в Лондоне употребляют больше кокаина, чем в Амстердаме, Барселоне и Берлине вместе взятых, и больше, чем в любом другом европейском городе.

Исследование проводилось на основе анализа сточных вод в Лондоне. Ученые искали в воде бензоилэкгонин, который выделяется в организме человека после употребления кокаина.

Анализ показал, что чистое количество кокаина, который потребляется в Лондоне ежедневно - это 23 килограмма, что эквивалентно более чем 500 тысячам доз общей уличной стоимостью £2.75 миллиона.

Ежегодно в Лондоне потребляется 8 тонн кокаина общей розничной стоимостью более 1 миллиарда фунтов.

В исследовании говорится, что в целом кокаин в Лондоне употребляется равномерно в течение недели с небольшим ростом потребления по выходным. Таким образом, кокаин в столице Великобритании можно считать наркотиком ежедневного потребления, а не рекреационным веществом, которое употребляют на выходных.

Для сравнения, в Барселоне ежедневно употребляют 12,7 килограмма кокаина, в Берлине и Амстердаме примерно по 4,6 килограмма.

В пересчете на каждого жителя города многомиллионный Лондон все равно входит в пятерку лидеров по потреблению кокаина.

На первом месте находится Бристоль с 3,5 граммами чистого наркотика в день на 1000 жителей. Амстердам на втором месте (3,3 грамма), Цюрих на третьем (3,1 грамма), а Лондон на четвертом, здесь употребляют 2,8 грамма кокаина на тысячу жителей ежедневно.

Кокаин является вторым по популярности наркотиком в Великобритании после марихуаны. Он считается веществом класса А, за хранение которого полагается до семи лет тюрьмы.

Ранее "Страна" сообщала, что в английских речных креветках нашли свежий кокаин и давно запрещенные пестициды, а также о том, что в водах лондонской реки Темзы столько кокаина, что бьется рыба у стен Парламента.