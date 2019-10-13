Заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества, как она раньше заявляла в интервью Reuters, просто МВФ внимательно следит за развитием ситуации с ПриватБанком.

Об этом Рожкова написала в своем Facebook, уточняя то, что говорила в интервью Reuters.

"Неопределенность дальнейшей судьбы ПриватБанка не закрыла двери для договоренностей с МВФ о новой программе сотрудничества. Диалог с МВФ продолжается и будет продолжаться - уже скоро мощная команда правительства и НБУ поедет в Вашингтон для участия в Ежегодном встречах МВФ и Всемирного банка, где состоится новый раунд переговоров с Фондом. Сейчас как раз проходит подготовительный процесс к этой поездке" - написала Рожкова.

Но, по ее словам, МВФ внимательно следит за развитием ситуации с ПриватБанком и хочет быть уверен, что не будет ревизии реализованной реформы банковского сектора и деньги налогоплательщиков, потраченные на его очистку, будут возвращены.

"А это - и о реформе судов, и о верховентсве права, и об уважении к независимости НБУ принимать решение в отношении банков, необходимые для обеспечения финансовой стабильности. Что произойдет дальше с ПриватБанком, будет для Фонда (как и для остального мира) показательным свидетельством, какое будущее ждет Украину при новой власти", - написала заместитель главы НБУ.

Скриншот: Facebook/Катерина Рожкова

Также мы рассказывали, что Данилюк подтвердил, что катализатором его ухода из СНБО стала ситуация вокруг Приватбанка.