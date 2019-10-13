Согласно экзит-полам, на парламентских выборах в Польше побеждает правящая партия "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, за которую отдали голоса 43,6% избирателей.

В сравнении с минувшими выборами ПиС даже упрочила свои позиции, что позволит им снова сформировать монокоалицию в Сейме.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos.

На парламентских выборах 2015 года за них проголосовало 37,6% избирателей.

Оппозиционная "Гражданская платформа" получила 27,4% голосов. Еще 11,9% проголосовали за "левые" - блок левоцентристских партий.

В Сейм также проходит и "Польская коалиция" - блок Польской крестьянской партии и популистов с Kukiz'15 - за них отдали голоса 9,6%.

Сенсацией нынешних выборов стало прохождение в Сейм правого блока Конфедерация, которую враги называют "друзьями Путина". За эту политическую силу проголосовало 6,4%. Она выступают против легализации ЛГБТ, против мигрантов и за христианские ценности.

Ранее "Страна" сообщала, что на выборы в польский сейм идет украинка, которая рассчитывает на голоса бывших гастарбайтеров, а также о том, что в Сейме Польши ждут изменений в политике Украины после смены власти.