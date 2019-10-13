Игорь Мосийчук рассказал, кого именно убили в Киеве в воскресенье, 13 октября.

По словам бывшего нардепа, застрелили Арслана Гусейнова, который принадлежал к движению "кавказского антикремлевского сопротивления". Об этом Игорь Мосейчук сообщил на Facebook.

Мосейчук считает, что мужчину убили "московские агенты".

Экс-нардеп возмутился тому, что в современной украинской столице может происходить подобное: "у меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине и в частности в Киеве кремлевская агентура без свободно убивает своих врагов?" - написал Мосейчук.

Скриншот: Facebook/Ігор Мосійчук

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