Ряд сирийских источников и журналистка "Телеграф" Жози Энсор сообщают, что SDF заключили сделку с Дамаском, сообщает Борис Рожин, aka Colonel Cassad.

Договоренности были достигнуты при посредничестве российских представителей.

Как заявляет Энсор, официальный представитель американской коалиции заявил ей, что сделка уже заключена, но не объяснил ее подробности.

Американцы были явно в курсе этой сделки и как минимум не препятствовали ее заключению, о чем курды просили Вашингтон совсем недавно предлагая американцам либо защитить их, либо не мешать просить помощи у Асада.

Сирийские правительственные войска готовятся занять позиции в городе Манбидж и в районе города Кобани на севере Сирии в рамках договорённостей с курдскими группировками, сообщают близкие к Сирийским демократическим силам (SDF).

Военные уже находятся близ Манбиджа, а около Кобани завершают развертывание.

Эти города находятся близ границы с Турцией, западнее сирийских районов, в которых Анкара в настоящее время проводит военную операцию против курдов.

Сирийские же официальные медиа сообщили, что правительственные войска выдвигаются на север, чтобы "противостоять турецкой агрессии. Основу СДС составляют как раз бойцы-курды.

Сирийские источники указывают, что в течение 48 часов сирийская армия должна занять Манбидж и Кобани (на карте район окрашен в сиреневые цвета).

На каких условиях заключена сделка и что получат курды кроме банальной крыши под сирийским флагом также не разглашается.

Боевая группа 75-го полка американских рейнджеров сегодня провела последнее патрулирование к северу от Манбиджа и пакует чемоданы, потому как Трамп приказал вывести все войска из северной Сирии.

По некоторым сообщениям, сирийские войска уже заняли несколько сел рядом с Манбиджем и будут стремиться образовать барьер к северу от города (в районе Арима увеличивается концентрация сил САА), чтобы не пустить туда турок.

Командование САА официально объявило, что сирийская армия войдет в Манбидж и поднимет там сирийский флаг.

Впрочем, стоит подождать фактической реализации сделки, ибо еще в Африне тоже сделка была почти на грани заключения, но в последний момент курды ее сорвали и в итоге весь Африн достался Эрдогану.

Если же сделка будет реализована, то Асад получит контроль над еще двумя крупными городами и не позволит Турции взять под контроль всю границу с Сирией.

Ранее стало известно, что войска Турции атакуют курдов и взяли под контроль семь поселков в Сирии.