Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что некоторые участники протестный акций на Майдане против согласования "формулы Штайнмайера" получают деньги в интервью "Левому берегу"

"Я уверен, что малой части людей оплачивают участие в акциях, но реальных протестующих гораздо больше. 95% вышли на Майдан из-за идеологических соображений, но это не значит, что нет 5%, которые получают деньги. Может быть, русские платят, может - Петр Алексеевич или кто-то еще", - сообщил нардеп.

После высказывания политика скандально известный журналист Айдер Муждабаев ответил Арахамии в Facebook и обвинил главу президентской фракции во лжи.

"Когда вы говорите про 5% продажных, то легко посчитать, вы же, тем более, айтишник: если на Майдан вышли 10 000, то там было где-то 500 продажных людей. Такая себе серьезная толпа сволочи. Но, дорогой Давид, нет. Там пяти сотен продажных людей не было. Более того, там их не было вообще. При таком количестве искренне желающих в этом нет даже циничного рацио. Это неправда. А, будучи произнесенной, это - фактическая ложь. Если какие-то партфункционеры получают зарплату и ходят на митинги - так и говорите. Партии у нас разрешены. И это другое дело. Но продажных людей, теток, пересчитывающих за углом купюры, титушек среди протестующих на митингах "Нет - капитуляции" нет. Их ни в каком проценте не существует".

Журналист назвал слава Арахамии оскорблением.

"Дорогой Давид, вы и ваши коллеги сами, своими устами ... создаете себе эстетических врагов в лице безусловно лучших людей страны. Самых честных, смелых, бескорыстных и верных. Именно тех, кто в решающий момент решали, решили и будут решать судьбу Украины и всех нас/вас в том числе".

Скриншот:Facebook/ Айдер Муждабаев

В тот же день, вечером, после публикации поста журналиста, Давид Арахамия публично извинился за свои слова.

"Этот пост я пишу прочитав открытое письмо ко мне от Айдер Муждабаев. Прочитав его, я переосмыслил сказанное мной в интервью Левому Берегу. Я хочу публично извиниться перед всеми участниками акции "Нет капитуляции", которые пришли туда по зову своего сердца и души. У меня не было намерения их обидеть, но получилось так, что я это сделал - за это я и извиняюсь. Всю остальную информацию, которую я имею, передам во вторник в Управление Службы Безопасности Украины", - написал глава фракции власти.

Скриншот:Facebook/ David Braun

Ранее "Страна" сообщала, что Арахамия заявил, что досрочных местных выборов не будет и рассказал, что денег на восстановление Донбасса нет.