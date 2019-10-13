Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко провел провел пресс-конференцию с командой Португалии в квалификации чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает "Укринформ".

"Нечасто выпадает такой шанс, когда играешь с действующим чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалия имеет замечательных исполнителей, в том числе - одного из лучших игроков мирового футбола Криштиану Роналду. Для нас важно показать свою игру, ведь мы будем играть при полных трибунах. Наши игроки готовятся к серьезному поединку с очень серьезным соперником. Они приезжают в национальную команду, излагаются в матчах, готовятся на тренировках. Через два дня на третий проблематично играть любой команде. Поэтому с учетом этого и были сделаны замены в предыдущем матче с Литвой. Не исключено, что завтра в составе выйдут и свежие украинские исполнители", - рассказал Шевченко

Напомним, что Матч Украина - Португалия состоится в понедельник, 14 октября, на киевском НСК "Олимпийский". Начало в 21.45. Турнирное положение в группе В: Украина - 16 очков (после 6-ти игр), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).

Ранее "Страна" сообщала, что главный тренер сборной Португалии рассказал, как пройдет игра отбора на Евро-2020 в Киеве.

Также мы рассказывали, что Шевченко считает, что все игроки атаки сборной Украины находятся в хорошей форме.