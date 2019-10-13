Адвокат Хантера Байдена прокомментировал работу сына Джо Байдена в совете директоров украинской энергетической компании Burisma.

Об этом говорится в заявлении от имени Хантера Байдена его адвоката Джорджа Месиреса, опубликованного в воскресенье, 13 октября.

"Хантер присоединился к совету как неисполнительный директор, то есть он был независимым членом правления, а не членом управленческой команды. Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании. Как и все директора Burisma, Хантер получил компенсацию за свою работу" - говорится в сообщении.

"Хантер покинул пост в Burisma в апреле 2019 года. Несмотря на тщательную проверку, ни один из правоохранительных органов, ни отечественных, ни иностранных, не утверждал, что Хантер осуществлял правонарушения в любой момент в течение своего пятилетнего срока" - добавил адвокат.

Ранее "Страна" сообщала, что сын Джо Байдена решил уйти из компании, которая выплатила ему больше миллиарда.

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