В Киеве вечером в воскресенье, 13 октября, в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса застрелили мужчину.

На месте преступления правоохранители обнаружили гильзы и пообщались со свидетелями. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Начальник полиции Киева Андрея Крищенко рассказал подробности происшествия.

"По словам очевидцев, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на автомобиле черного цвета. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице" - заявил правоохранитель.

Сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

Фото: пресс-служба полиции Киева

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