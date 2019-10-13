Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин считает, что в 2014 году люди выходили на Майдан, надеясь, что борются против коррумпированной и ненавистной власти. Если признать их действия правомерными, тогда и не понадобятся амнистии.Такое мнение он выразил в эфире проекта "Интервью с Литвиненко", 13 октября на телеканале ZIK.

Он подчеркнул, что в 2014 году в Киеве состоялась Революция достоинства - большинство митингующих выходила на Майдан, надеясь, что борется с коррумпированной властью.

"Люди вышли бороться за свои убеждения. Но те, кто их вывел обманули людей. Прикрываясь красивыми лозунгами, захватили власть, заняли ключевые должности, перехватили финансовые потоки государства и достигли своих целей - захват власти и незаконное обогащение", - убежден Кузьмин.

"Есть группа заговорщиков, которые обманули населения, выведя их на Майдан. Эта группа заговорщиков преследовала совершенно другие цели", - добавил Кузьмин.

Но, по мнению нардепа, тогда народ имел полное право выйти на протесты, оказывая вооруженное сопротивление "ненавистной власти".

"Если исходить из общего принципа верховенства права о том, что каждый человек имеет право на защиту и народ может сбросить ненавистную власть или осуществить сопротивление, то, пожалуй, действия митингующих были справедливыми и правильными", - отметил депутат.

Но тогда, по его мнению, нужно признать частью населения Донбасса право оказывать вооруженное сопротивление власти, которая им не нравилась.

"Если дончане имели такое же право на вооруженное сопровождение к власти, как и киевляне, какое право имела группа заговорщиков направить армию на обуздание этих так называемых непризнанных республик? Так, этих людей на Донбассе поддержала Россия, другую сторону поддержал Запад. В этом конфликта каждая из сторон поддерживала свои цели", - подчеркнул Кузьмин.

Он отметил: такой подход является очень важным. Если признать право дончан на вооруженное сопротивление к власти, не нужно проводить никаких амнистий.

"Они не преступники и действовали или в пределах обороны, или крайней необходимости", - убежден Ренат Кузьмин.

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