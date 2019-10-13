Перед поединком отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу Украина - Португалия главный тренер действующих обладателей титула Фернанду Сантуш встретился с журналистами и похвалил украинскую сборную. Об этом сообщает "Укринформ".

"Нам предстоит матч двух сборных, где выступают техничные, подготовленные футболисты. Андрей Шевченко здорово работает. Завтра будет поединок равных соперников высокого уровня. Каждая из команд, уверен, будет пытаться выиграть и решить вопрос квалификации в финальную часть Евро-2020. Ничья? Только после игры мы посмотрим на турнирную таблицу. Сербы также стремятся попасть на чемпионат Европы. Все игроки сборной Украины сейчас находятся в прекрасной форме. Но выделить я мог бы Андрея Ярмоленко", - отметил Сантуш.

Матч Украина - Португалия состоится в понедельник, 14 октября, на киевском НСК "Олимпийский". Начало в 21.45.

Турнирное положение в группе В: Украина - 16 очков (после 6-ти игр), Португалия - 11 (5), Сербия - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).

Ранее "Страна" сообщала, что сборная Украины уверенно победила Литву в отборе на Евро 2020.

Также мы рассказывали, что УЕФА официально решила, встретятся ли Украина и Россия на Евро-2020.