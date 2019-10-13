Турция, которая проводит военную операцию на северо-востоке Сирии не хочет захватить на территорию соседа. Об этом сообщил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Интерфакс".

"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".

Он назвал дезинформацией появившиеся ранее в СМИ данные, что в зоне турецкой операции большая группа пленных боевиков ИГ совершила побег.

"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - считает Эрдоган.

Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. Цель операции - очистить приграничные районы от бойцов курдских военизированных формирований.

Ранее "Страна" сообщала, что армия Турции захватила город на северо-востоке Сирии, второй окружила.

Также мы рассказывали, что президент Турции объяснил, почему ввел войска на север Сирии.