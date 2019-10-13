Президент Турции заявил, что его армия не собирается захватывать сирийские территории
Турция, которая проводит военную операцию на северо-востоке Сирии не хочет захватить на территорию соседа. Об этом сообщил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает "Интерфакс".
"Мы не претендуем на земли Сирии. Мы препятствуем тем, кто хочет разделить и расчленить Сирию", - цитирует Эрдогана агентство "Анадолу".
Он назвал дезинформацией появившиеся ранее в СМИ данные, что в зоне турецкой операции большая группа пленных боевиков ИГ совершила побег.
"Это дезинформация, направленная на провоцирование США, Запада", - считает Эрдоган.
Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. Цель операции - очистить приграничные районы от бойцов курдских военизированных формирований.
Ранее "Страна" сообщала, что армия Турции захватила город на северо-востоке Сирии, второй окружила.
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