Бывший и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун поделилась в Facebook публикацией пользователя MED GOblin о вреде курения и прокомментировала его исторической справкой о сигаретах.

"К середине 20 века курение обычных сигарет считалось абсолютно безопасным для здоровья. Никто не понимал последствий воздействия табака на риски появления болезней легких, респираторных заболеваний, некоторых видов рака и болезней сердца и сосудов.

Более ста лет назад табачные компании начали свою активную деятельность и достигли большого успеха. Прежде всего в распространении моды на курение и сверхбыстром увеличении количества людей, которые имеют такую ​​привычку. Только представьте, что в 1900 году в среднем один американец выкуривал 54 сигареты в год. В 1963 году количество достигало 3445 (!) сигарет ежегодно.

Налаживание массового производства сигарет, возможность табачной промышленности благодаря своей силе и богатству влиять на политику, развитие рынка, рекламы и путей продвижения сигарет, изображения курения в СМИ, кинематографе и литературе и множество благоприятных в то время факторов сделали курения популярным, модным и массовым. Сложно поверить, но в середине 20 века сигареты рекламировали и рекомендовали врачи, известные спортсмены и даже Санта Клаус.

Прошли десятилетия прежде чем ученые, врачи и результаты независимых исследований начали уверенно приводить факты о смертельной опасности от этой привычки. Теперь мы знаем, что из-за курения ежегодно в мире умирают 7 000 000 человек. 900 000 из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма.

Сегодня же кроме обычных сигарет, рынок наполнен различными изделиями устройствами для курения, которые по сравнению с классическими сигаретами появились довольно давно. Их производители сейчас, как и производители сигарет более сотни лет назад, утверждают, что новые технологии и аксессуары для курения - безопасная альтернатива сигаретам. Но, конечно, это не так.

Чем опасны вейпы, электронные сигареты и кальяны для здоровья, научно и остроумно рассказал MED GOblin. Обязательно к прочтению всем, кто курит, и тем, кто нет. Чтобы вообще никогда не захотелось".



Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

Бонжур, муа петит! А среди вас любители подимить? (Табаком, а не этим вот).

Тогда сегодняшняя статья - для вас. Мы будем разбираться в сортах говна.

Но, для начала, определимся с главными действующими лицами:

- Сигарета - обычная заводская папироса. Пахнет смертью.

- IQOS - нанокиберпапироса, где табак нагревается, но не горит. Пахнет левым носком.

- Вейп - електропсевдопапироса, где нет табака, а "парит" нагретая жижа: пропиленгликоль, глицерин и различные присадки (Дичко. Шучу. На ваш вкус). Пахнет бородой хипстеров (или клубничкой).

- Кальян - лакжерипапироса, где табачный дым пропускается через воду (молоко, сок, коньяк, стекломой и т.п.). Пахнет улыбкой Алладина.

Все, кто употребляют что-то из вышесказанного имеют глубоко личную (и часто ложную) курительную систему ценностей. В которую мы ща внесем ясность.

= IQOS =

Если вам кажется что айкос - передовая разработка человечества, - узбагойтесь. И сама компания продавала практически то же под другим названием 22 года назад

https://bit.ly/2IDgrPS

И дело не во времени. Главно, сама технология хороша: ежели табак не горит, а нагревается, то вреда меньше. Ага?

Вот и нет. Вот, свижайшее исследования in vitro https://bit.ly/2RU80BD

Эффект айкосов ничем не отличается от обычных сигарет.

В айкосах меньше некоторых токсинов (по сравнению с папиросами), зато других в 2-10 раз больше! https://bit.ly/30YbVBT

Кроме всех сигаретных рисков, айкос потенциально имеют уникальные гепатотоксичные способности. Подробнее здесь https://bit.ly/2VvmF9D

Нет никаких научных доказательств считать их хоть как-то безопаснее сигареты.

Это не я сказал, а FDA https://bit.ly/2XV2cLw (последний абзац).

О хитрых табачных мануфактурщиков и их маркетинг, почитайте интересное тута

https://bit.ly/2ntvdBo

А чтоб добить - прикольная статейка из Кореи (южно если шо) https://bit.ly/312bjeL

Айкосы популярны среди молодежи, потому что ребята уверены, что это поможет им бросить курить. Все опрошенные пользователи айкос, параллельно с ним курят и сигареты и вейп. Аркестр, занавес!

= Вейп =

Очень подробный систематический обзор от ВОЗ (2015). https://bit.ly/2MrP2lg

- В вейповий паре практически все токсины и канцерогены, и в сигаретном дыме. Некоторых значительно меньше, другие - наоборот больше.

- Степень вредности вейпа зависит от десятков технических факторов самого устройства, способа использования и той жижи, которой «парят».

- Почти во всех жижах есть ароматизатор, который может вызвать «Попкорн легкие» (специфический бронхиолит, ранее ассоциировался с вдыханием горячего попкорна, где находился тот самый ароматизатор).

- Вейп имеет подобные последствия для здоровья, и сигареты

- Почти все люди, которые начинают вейпиты, чтобы бросить курить, впоследствии и вейплять и курят.

И все было спокойно, и вдруг! Бдищь!

На сегодня в США более 1000 человек получили вейп-ассоциированное поражение легких. 18 подтвержденных смертей.

https://bit.ly/2lWykRe

Что это такое, CDC хз, и разводят руками.

Подозревают каннабис, который заправляли в вейп большинство умерших.

Но у меня лично вопрос: как тогда легкие склеились, у тех, кто трава не вейпив?

Эскулапы из клиники Мейо, пока выложили некоторую инфу по гистологии пораженных легких.

https://bit.ly/30ZbbML

Может, кому-то будет интересно.

Все вейперы внимательно следят за ситуацией, и запасаются попкорном (поняли каламбур ?? АХАХАХАХА ... хппхпхпх)

= Кальян =

Ну он полезен, экологический, загадочно. Дым проходит через воду и становится чистый, всэ Дела, правильно? Хер там!

Непосредственные физиологические эффекты, такие же как от сигарет.

https://bit.ly/2Oxjahx

Дальше лучше.

https://bit.ly/2pVFrLK

Дым из одной забивки (10 г табачной смеси) содержит 800 мг смолы. Это около 5 пачек крепких сигарет (как оно, с подружкой на двоих?).

Кальянщики получают в 1,7 раза больше никотина, чем сигаретчикы.

Само собой ассоциированные болезни те же, что и от папирос.

Бонусы в виде опухолей поджелудочной прилагаются.

Между тем, среди молодежи кальяны приобретают все большую популярность

https://bit.ly/2VpT95o

Кстати, кальян - не единственная тема, где научных работ по Ближнего Востока больше, чем западных.

Короче, дорогие дамы и господа. Кто хочет курит тем или иным способом - на здоровье. Просто не обманывайте хотя бы самих себя, придумывая «более здоровые» альтернативы.

Единственный полезный дым - над крематорием.

За семь умолкаю. А теперь вы, в комментах, расскажите мне о Сингапур ....

P.S. Не забудьте написать, что автора купили производители обычных сигарет. Потому это не они клепают айкос, правда?

Ранее "Страна" сообщала, что бывший министр объяснила украинцам, что такое обсессивно-компульсивное расстройство и как его лечить.

Также мы сообщали, что Ульяна Супрун хочет вернуться в Украину и давать советы новой власти.